На экс-чиновницу из Новосибирска пожаловались после клипа с распятием

Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова подверглась критике после того, как записала клип с распятием. На экс-чиновницу пожаловались православные активисты. Они просят Следком провести проверку. Подробности сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

На данный момент женщина руководит филармонией. Недавно в ее соцсетях обратили внимание на ролик, снятый ею.

На кадрах она и мужчина в кожаных нарядах поют о рок-н-ролле. В какой-то момент был показан человек, висящий на кресте. Это был «поздравительный ролик друзьям».

Члены центра «Сорок сороков» пожаловались на Анну и заявили, что она глумится над священным символом. Они просят привлечь экс-чиновницу к ответственности и указывают на оскорбление чувств верующих.

Ранее мы писали о том, что в РПЦ предложили привлечь к ответственности продавцов БДСМ-кружек. На маркетплейсах и в супермаркетах появились кружки с надписью «БДСМ», а снизу расшифровка – «Боже, дай сил мне». Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе напомнил о законе об уважении к чувствам верующих людей.