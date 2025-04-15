Питание животному спускают на веревочке: собаку три года не могут достать из замурованного бункера

В Брянской области собака три года живет в бункере, где ее замуровали еще щенком. За животным ухаживает пенсионерка. Она кормит его и не дает умереть от голода, передает Telegram-канал Baza.

Три года назад возле дома пожилой женщины в Дятькова велись ремонтные работы. В одну из ям угодил щенок. Его закрыли плитой. Когда о животном стало известно, то его попытались вытащить, но безрезультатно.

Обреченная на гибель собака выжила лишь благодаря стараниям пенсионерки. Она не бросила четвероного в беде и кормила его все эти три года. Пожилая россиянка спускает корм животному на веревочке через маленькое отверстие. Будут ли предприняты дополнительные попытки вызволения питомца из неволи, пока не известно.

Ранее сообщалось, что пережившая теракт в «Крокусе» москвичка стала носить с собой предсмертную записку. В ней женщина просит, чтобы прочитавшие послание покормили ее собаку.