Пиротехника полетела под ноги зрителям: посетительница концерта Кинчева пожаловалась на ожоги от фаеров

Зрительница, побывавшая на концерте Константина Кинчева, пожаловалась на ожоги рук и ног. Она рассказала, что зажженные фаеры полетели под ноги посетителям.

Об этом пишет «Фонтанка».

Концерт прошел в минувшие выходные. Когда Кинчев исполнял хит «Земля», публика зажгла фаеры.

Женщины сообщила, что от полетевшей под ноги пиротехники она получила ожоги конечностей. Часть фаера попала в рюкзак, испорчены чехол для очков и косметичка, их пришлось выбросить. Ко всему прочему у зрительницы прожжен палантин.

Женщина намерена пообщаться с организаторами. При этом постоянные посетители концертов Кинчева утверждают, что огненные шоу на их мероприятиях – постоянная практика.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске шестиклассница получила ожог глаз из-за лазерной указки.