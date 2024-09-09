Пиротехника полетела под ноги зрителям: посетительница концерта Кинчева пожаловалась на ожоги от фаеров
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Зрительница, побывавшая на концерте Константина Кинчева, пожаловалась на ожоги рук и ног. Она рассказала, что зажженные фаеры полетели под ноги посетителям.
Об этом пишет «Фонтанка».
Концерт прошел в минувшие выходные. Когда Кинчев исполнял хит «Земля», публика зажгла фаеры.
Женщины сообщила, что от полетевшей под ноги пиротехники она получила ожоги конечностей. Часть фаера попала в рюкзак, испорчены чехол для очков и косметичка, их пришлось выбросить. Ко всему прочему у зрительницы прожжен палантин.
Женщина намерена пообщаться с организаторами. При этом постоянные посетители концертов Кинчева утверждают, что огненные шоу на их мероприятиях – постоянная практика.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске шестиклассница получила ожог глаз из-за лазерной указки.