Концентрация аммиака превышена в 27,5 раза: москвичка развела в квартире около 80 кошек

Домашние питомцы стали предметом раздора между соседями в одной из московских многоэтажек. Женщина завела в квартире около 80 кошек, из-за чего другие жильцы стали испытывать неудобства. Например, людей раздражает жуткая вонь, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Животные обитают в двушке на севере столицы РФ. Хозяйка при этом проживает в другом месте. Она приходит кормить четвероногих питомцев по вечерам, чтобы не натолкнуться на разгневанных соседей.

История с заядлой кошатницей длится уже 20 лет. Жильцы московской многоэтажки заявили, что обратились с жалобами в прокуратуру. В ходе проверки стало известно, что концентрация аммиака в воздухе холла превышена в 27,5 раза, что опасно для здоровья. Результаты исследований и претензии к женщине были переданы в суд в виде иска.

Ранее в Ленобласти спасатели вызволили с крыши кота, который ждал помощи 9 дней. Питомец убегал от людей и не давался им в руки.