Петербуржцев арестовали за выстрелы из сигнального пистолета над могилой крысы

В Санкт-Петербурге арестовали троих человек за выстрелы из сигнального пистолета над могилой крысы. Их признали виновными в совершении мелкого хулиганства.

Подробности сообщает «Фонтанка».

В августе влюбленная пара находилась на экотропе «У Лукоморья» и услышала поблизости выстрелы. Ребята обратились в полицию.

Оказалось, что в ста метрах двое девушек и молодой человек хоронили крысу. В том месте уже был похоронен не один грызун.

Выяснилось, что молодой человек выстрелил 19 раз над могилой крысы – они считали грызуна достойнейшим членом общества и потому решили изобразить что-то вроде оружейного салюта.

Петербуржцев судили, каждому назначили сутки административного ареста.

Ранее сообщалось, что в Амурской области крыса укусила за лицо годовалого ребенка.