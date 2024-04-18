Девочка с «маской Бэтмена» не может полностью закрывать глаза из-за рубцов

Четырёхлетняя Луна Феннер из США, известная как девочка с «маской Бэтмена» из-за огромного родимого пятна на лице, вместе с мамой прилетела в Санкт-Петербург для проведения эстетической операции.

Как пишет Telegram-канал Mash, после удаления «маски» на коже ребенка образовались рубцы, которые не дают до конца закрываться глазам. Именно это и хотят исправить петербургские специалисты.

Ранее медики в США отказались от лечения Луны, но краснодарским врачам удалось избавить ребенка от родимого пятна. Сейчас же пришло время для иссечения образовавшихся рубцов на коже.

Девочка уже проходит предоперационную подготовку, сама операция назначена на 18 апреля. Всего запланировано пять этапов лечения, общая стоимость которых составляет около 3,5 миллиона рублей. Лечение продлится до июня.

Ранее доктор Павел Попов из Краснодара, который провел уникальную операцию по удалению «маски Бэтмена», рассказал журналистам, почему мама юной пациентки выбрала другую больницу. По его словам, никаких ошибок в лечении девочки допущено не было.Изначально мама ребенка планировала просто вылечить свою дочку, однако теперь ей хочется красоты.