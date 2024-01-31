Персонаж «Улицы Сезам» нашел способ помочь психическому здоровью поклонников

Персонаж популярного детского образовательного сериала «Улица Сезам» Элмо всего после одного вопроса начал получать жалобы на депрессию от пользователей Сети. Люди делятся личными проблемами с героем шоу в социальной сети. Об этом сообщает New York Times.

Автора аккаунта рассказали о том, что от лица персонажа задали всем вопрос: «Как у вас дела?». На что Элмо начал получать множество сообщений с жалобами на депрессию.

«Скажу тебе честно, Элмо, я хожу по краю», — вот пример одного из таких сообщений.

«Элмо, каждый день бездна, в которую мы всматриваемся, выращивает нового монстра. Непостижимого природе. Неизбежный мрак, нараставший годами или месяцами, теперь растет в наш за часы и минуты», — пишет игрушке поэт Ханиф Абдуррахиб.

В итоге пост с вопросом от Элмо посмотрели более 140 миллионов раз. Одна из руководительниц студии Sesame Workshop Саманта Малтин отметила, что персонаж не был готов к такому количеству печальных историй.

Женщина призналась, что это бесплатный и простой способ помочь психическому здоровью людей. По ее мнению, все было не зря.

«Я не думаю, что можно было предсказать, как глубоко срезонирует этот вопрос. Но мы рады, что спросили», — объяснила Саманта.

Напомним, что детская программа «Улица Сезам» знакома и зрителям из России. Ее впервые показали 22 октября 1996 года. Любители персонажей наблюдали за ними на телеканалах НТВ и ОРТ. Всего было четыре сезона, а в 2006 году проект был завершен.

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