Пермяк отсудил у начальницы 50 тыс. рублей за препятствование в зачатии ребенка

Житель Перми отсудил у своей начальницы 50 тыс. рублей за то, что она своими назойливыми звонками мешала ему зачать ребенка. Об этом сообщает местная газета «Пятница».

По данным издания, стороны пришли к мировому соглашению. Согласно его условиям, руководитель теперь должна выплатить подчиненному компенсацию и не беспокоить его в нерабочее время в периоды овуляции его супруги. Он же, в свою очередь, обязался каждый месяц уведомлять начальницу о таковых.

Напомним — в поданном иске пермяк указал, что получал звонки по работе в позднее время, и приложил соответствующую распечатку от мобильного оператора. По его словам, своими надоеданиями и поручениями начальница отвлекала его от близости с женой и портила ему настроение. Взыскать он с нее хотел размер материнского капитала за третьего ребенка — 775 628 рублей 25 копеек.

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