Перевозчик в Петербурге прокомментировал появление некроза у мужчины после поездки в автобусе

Петербургский перевозчик объяснил некроз ягодиц у пассажира после поездки в автобусе. В ГУП «Пассажиравтотранспорте» заявили, что жалоб не поступало.

Комментарий компании приводит сайт 78.ru.

В нем говорится, что автобус выпустили на линию, соблюдая требования к санитарной обработке.

«В процессе работы на маршруте жалоб от пассажиров, соприкоснувшихся какими-либо фрагментами тела с частями автобуса, не поступало», - рассказали на предприятии.

После возвращения транспортного средства в парк каждая машина осматривается, напомнили в компании, и добавили, что «по данному автобусу замечаний выявлено не было».

18 апреля петербуржец сел в автобус, возвращаясь с работы домой. Он тут же почувствовал жжение, дома они усилились. На бежевых штанах мужчина заметил выцветшие участки. Он заметил некроз ягодиц и обратился в травмпункт. Там заявили, что нужна госпитализация. Мужчина лег в больницу. Медики установили, что он сел на вещество, содержащее щелочь, которое сильно разъело кожу, у мужчины диагностировали ожог четвертой степени. Пострадавшему нужна пластическая операция.

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