Перелом костей носа со смещением обломков: россиянка стала жертвой своего смартфона

Жительница подмосковного города Видное обратилась к медикам с жалобами на сильную боль в области носа. Как оказалось, она уронила на лицо мобильный телефон, когда лежа пролистывала ленту новостей в соцсети.

Проведенное обследование выявило у 24-летней пациентки перелом костей носа со смещением обломков.

«Под местным обезболиванием мы провели хирургическое вправление смещенных отломков скелета носа и зафиксировали их в правильном положении», - приводит пресс-служба Минздрава Московской области слова врача-оториноларинголога Рауля Тена.

Он подчеркнул, что в итоге удалось спасти не только нос, но и добиться хорошего косметического эффекта. Как пояснил специалист, при подобных травмах необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, так как отломки костей очень быстро срастаются в неправильном положении и исправление будет уже сложным и травматичным.

Ранее жительница подмосковного города Мытищи обратилась к врачам с жалобами на боли в области живота. 45-летняя пациентка выглядела как при многоплодной беременности на поздних сроках, но отрицала, что вскоре может стать матерью.