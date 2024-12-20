В Подмосковье пенсионерка проходила 76 лет с бусиной в ухе. Она обратилась в больницу только тогда, когда ее слух начал ухудшаться. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, все произошло в Видном. 81-летняя жительница во время профилактического осмотра пожаловалась на ухудшение слуха в правом ухе. ЛОР промыл ухо и извлек оттуда бусинку.

Тогда женщина вспомнила, что в пятилетнем возрасте у нее было ожерелье. Оно порвалось, а одна из бусинок потерялась. Ее так и не смогли найти. Спустя 76 лет оказалось, что бусина все это время была в ухе у хозяйки украшения.

Пенсионерка призналась, что после извлечения инородного предмета прекрасно слышит, а бусину выкидывать не стала – оставила на память.

Ранее мы писали о том, что в Подмосковье врачи достали из носа пациентки камень размером с перепелиное яйцо. Женщина жаловалась на затрудненное дыхание и неприятный запах.