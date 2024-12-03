Не могла дышать и жаловалась на неприятный запах: россиянка жила с камнем размером с яйцо в носу

В Подмосковье врачи помогли пациентке, которая жила с инородным телом в носу. Оказалось, что это был камень размером с перепелиное яйцо. Подробности сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком».

Источник выяснил, что женщина обратилась к медикам из-за того, что не могла нормально дышать. Жалобы на боль и неприятный запах у нее появились еще несколько лет назад, но все это время она ничего не делала с этим. Однако в итоге дискомфорт стал сильным, и она пошла в больницу.

В ходе обследования врачи диагностировали у пациентки ринолит. Довольно крупное инородное дело обросло слизью и минеральными солями, из-за чего россиянке и стало тяжело дышать. Она призналась, что какое-то время назад ей действительно что-то попало в нос, но она забыла про это.

Чтобы избавить женщину от камня, медикам пришлось раздробить его, а уже после они вытащили его. После операции пациентка уже восстановилась и отправилась домой.

Ранее хирурги удалили молодой пациентке опухоль весом 11 килограммов.