Пенсионерка из Челябинска вынуждена заходить в дом через окно из-за соседей. Об этом сообщает 360.ru.

Пенсионерка Татьяна Гущина живет в Челябинске в барачном доме на четыре квартиры. Ее дочь Ирина рассказала журналистам, что женщина не может попасть домой через дверь из-за соседей, которые выкупили часть придомовой территории.

Там, где раньше Гущина проходила для того, чтобы зайти в свой дом, соседи поставили глухой забор. По словам дочери женщины, сейчас пенсионерка заходит в квартиру через окно.

«Они просто купили у государства — утверждают, что купили и что она ничья. И перегородили с 1 августа. И сказали: хоть как ходи», — объяснила она.

Правоохранители и местные власти пока никак не отреагировали на ситуацию.

