Пельмени сохранят в школьном меню Подмосковья, но ассортимент расширят

Министерство образования Московской области подтвердило, что популярные у школьников пельмени останутся в столовых. При этом меню пополнится новыми блюдами и станет более разнообразным. Подробности сообщает 360.ru.

По данным источника, в меню появятся новые позиции: «блины, хлопья с молоком, круассан, рыбные палочки, куриный шницель, а также напитки на выбор». Будет больше свежих фруктов и овощей. Сохранятся уже полюбившиеся блюда — оладьи с вишневым соусом, вареники с творогом, наггетсы и сырники.

Как отмечали ранее в областном правительстве, при формировании меню важно соблюдать баланс между предпочтениями детей и требованиями СанПиН.

«Дети часто проводят в школе целый день — остаются на продленку, кружки и секции, поэтому рацион должен быть разнообразным, но главное — безопасным», – говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин рассказал о школьнице из Москвы, сдавшей ЕГЭ на максимальные 400 баллов. Она получила максимальный результат по всем четырем экзаменам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике.