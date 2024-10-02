Павел Дуров рассказал, когда Telegram начал раскрывать данные преступников

С 2018 года в Telegram налажено раскрытие IP-адресов и телефонов и преступников. Об этом рассказал основатель компании Павел Дуров на своей странице в мессенджере.

Политика конфиденциальности платформы предполагает передачу данных преступников большинства стран. Нововведения по этому вопросу не принимались.

Дуров подчеркнул, что каждый раз, когда компания получала правильно оформленный юридический запрос по соответствующим линиям связи, она раскрывала IP-адреса и номера телефонов опасных преступников. Данный процесс, по словам программиста, существует уже шесть лет.

Как пояснил миллиардер, в третьем квартале в Европе выросло количество юридических запросов, которые получил Telegram. Это связано с тем, что больше органов ЕС начали использовать правильную линию связи для своих запросов, предписанную законом ЕС DSA, добавил Дуров.

«Мы всегда стремились соблюдать соответствующие местные законы — до тех пор, пока они не противоречили нашим ценностям свободы и конфиденциальности», — заключил он.

В конце августа Дурова задержали в парижском аэропорту. Предпринимателя обвинили в отказе предоставлять данные о преступниках властям Франции.

Во Франции основатель Telegram сейчас находится под судебным контролем, однако он может покинуть страну под предлогом неотложных семейных обстоятельств.