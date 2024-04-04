Пассажирку выгнали из самолета за отсутствие бюстгальтера

Пассажирку в тонкой белой майке и без бюстгальтера выгнали из самолета. Наряд женщины сочли оскорбительным и слишком откровенным.

Подробности приводит сайт mk.ru со ссылкой на Business Insider.

Инцидент произошел в США на борту самолета авиакомпании Delta Air Lines. Девушку в майке на голое тело пропустили в самолет, а затем выпроводили. Борт направлялся из Солт-Лейк-Сити в Сан-Франциско. Девушка успела переодеться и накинуть на майку рубашку – затем ей разрешили пройти в самолет.

После случившегося она наняла адвоката, чтобы с ее помощью провести встречу с президентом авиакомпании и обсудить изменение политики. Защитницей выступит Глория Оллред, которая до этого представляла интересы женщин, обвинивших в сексуальных домогательствах президента США Дональда Трампа.

Ранее певица Татьяна Буланова рассказывала о первых свиданиях с будущим мужем Валерием Рудневым. Артистка призналась, что показывала себя без прикрас и даже снимала бюстгальтер.