Пара потратила почти 19 лет: в США сообщили о первом случае беременности с помощью ИИ

В Соединенных Штатах сообщили о первом случае беременности с помощью искусственного интеллекта. Без ИИ пара пыталась создать семью на протяжении 19 лет, передает журнал Time.

Успеха достигли врачи Центра репродукции Колумбийского университета. Журналисты пишут, что система Sperm Track and Recovery использует алгоритм ИИ для определения самых редких сперматозоидов — тех немногочисленных, которые пригодны для оплодотворения.

Разработчики системы вдохновились опытом коллег из астрофизики. Они при помощи этого способа находят новые звезды и планеты.

«Пара потратила почти 19 лет, пытаясь забеременеть, и Рози, которая попросила использовать псевдоним, чтобы защитить свою конфиденциальность, говорит, что их ортодоксальная иудейская вера поддерживала надежду в течение 15 неудачных циклов ЭКО», — написано в материале.

Эмбриологи не могли найти подходящие сперматозоиды сами, а система сделала это в кроткий срок — за час она обнаружила 44 штуки. Беременность, достигнутая благодаря ИИ, протекает хорошо и согласно сроку, отметили в статье.

Ранее сообщалось, что и 15-летняя школьница забеременела после романа с 12-летним мальчиком. Выяснением обстоятельств случившегося занимаются правоохранители.