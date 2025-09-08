«Папа на прокат»: мужчина предлагает необычную услугу

На одном из московских сервисов объявлений появилась необычная услуга. Местный житель предлагает себя в роли «папы на прокат», готов присмотреть за детьми или сделать что-то по дому. На это обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В своем профиле мужчина, позиционирующий себя как «супер-нянь», подробно описывает перечень работ. В него входят не только классические функции няни по присмотру за детьми, но и готовка, уборка, починка сантехники и даже банные парения. Кроме того, исполнитель готов сопровождать семью в путешествиях и помогать с уходом за пожилыми родственниками.

Автор объявления опубликовал фотографии с домашними голубцами и борщом. Также он поделился снимками с детьми и из совместных поездок. Отзывов на его работу пока нет.

При этом исполнитель устанавливает строгие фильтры для отбора заказчиков. В конце объявления он отмечает, что не готов сотрудничать с людьми, у которых есть «больная фантазия или больные вопросы».

