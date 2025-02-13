Памятник Владимиру Высоцкому исчез в Новосибирске

Жители Новосибирска заявили о том, что у них исчез памятник певцу Владимиру Высоцкому. Закладной камень находился в одном из городских скверов. Люди обратились в полицию. Мэрия рассказала о судьбе «украденного» камня. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на региональный главк МВД.

По данным ведомства, 12 февраля поступило заявление о пропаже закладного камня в сквере. После этого были начаты оперативно-розыскные мероприятия.

Местные Telegram-каналы отмечали, что камень унесли мужчины в светоотражающей одежде. Далее в мэрии города появилась информация о том, что памятник не украли. Оказалось, что его просто забрали для реставрационных работ. Как уточняется, процесс реставрации запустили ещё 26 января, после дня рождения знаменитого артиста.

Предполагается, что к маю он будет на своем месте.

Ранее мы писали о том, что неизвестные «утеплили» памятник Бориса Моисеева на его могиле. На фигуре певца появились варежки и шарф красного цвета.