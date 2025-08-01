«Пахло дохлым животным, обваленным в сахаре»: украинка нашла под кроватью вонючего незнакомца

Необычную находку сделала гражданка Украины, отдыхавшая в Японии. Она обнаружила у себя в номере дурнопахнущего незнакомца, который прятался под кроватью, передает The Guardian.

История приключилась с женщиной в марте, когда она прибыла в Токио. После прогулки по городу украинка отдыхала у себя в номере на кровати, как в какой-то момент почувствовала странный запах.

«Пахло дохлым животным, обваленным в сахаре», — описала вонь туристка.

В поисках источника зловонного запаха постоялица отеля заглянула под кровать и увидела там два глаза, смотрящих на нее из темноты. После этого оттуда вылез незнакомец. Женщина стала кричать, и мужчина следом за ней. Потом незнакомец ретировался и поспешно удалился из номера.

Найти извращенца не получилось, так как в отеле не было камер видеонаблюдения. Зато такую камеру в руках у мужчины видела украинка. Вероятно, тот хотел установить аппаратуру в номере гостьи и затем тайно следить за ней.

Ранее сообщалось, что молдавский врач спас жизнь украинской туристке. Женщине экстренно потребовалась помощь на борту самолета.