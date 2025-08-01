Пациент российской больницы пожаловался на пьяный персонал в реанимации

Пациент одной из больниц Санкт-Петербурга пожаловался на пьяный медперсонал в кардиологическом отделении. Его слова приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

Петербуржца Сергея привезли в больницу в Петергофе ночью 30 июля. На следующий вечер, как утверждает пациент, из реанимации стали доноситься громкие голоса, шум и смех. Выйдя в коридор, он обнаружил, что некоторые сотрудники больницы находятся в состоянии алкогольного опьянения. На вопросы пациента персонал сначала не реагировал, затем начал вести себя грубо и хамить. По словам Сергея, ему даже пригрозили поставить диагноз «психоз». В ответ на эти действия мужчина решил вызвать полицию и попросил родственников приехать в больницу.

К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов, как сообщает Сергей, предполагаемые виновники инцидента покинули территорию больницы на трех автомобилях. Пациент также заявляет, что видел, как медперсонал выбрасывал алкоголь в мусорный бак. Родственников петербуржца в больницу не пустили, сославшись на нарушение приемных часов.

Около двух часов ночи петербужцу пришлось выписаться из больницы, «по настойчивому желанию дежурного врача». После этого Сергей решил написать заявление в полицию.

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