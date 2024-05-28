Опубликовано 28 мая 2024, 11:47
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Ожоги 80% тела: девушка попала в реанимацию после солнечных ванн около дома
Жительница Петербурга оказалась в ожоговой реанимации после загара возле дома.
© Freepik
Жительницу Санкт-Петербурга экстренно госпитализировали с ожогами 80% тела. Оказалось, 21-летняя девушка получила травмы, загорая возле дома.
Как пишет Telegram-канал «Фонтанка», в больнице медики диагностировали у пострадавшей ожог 80% тела первой степени и ожог 2% тела второй степени. Состояние пациентки оценивается как тяжелое, она находится в ожоговой реанимации. Врачи предпринимают меры, чтобы облегчить боли и спасти пациентку.
При этом не уточняется, сколько времени девушка провела на открытом солнце.
Ранее в Петербурге женщина посадила годовалую дочь на горячую индукционную плиту. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в хирургическое отделение. Девочка получила ожог левой ягодицы и бедра второй и третьей степени.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал «Фонтанка»
Автор:Анна Воробьева