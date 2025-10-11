Ожидавший 42 года казни преступник умер в тюрьме от естественных причин

В США в возрасте 81 года скончался Фред Синглтон, который провел 42 года в камере смертников, ожидая исполнения приговора. Как сообщил департамент исправительных учреждений штата Южная Каролина, мужчина скончался по естественным причинам в тюремной больнице.

Синглтон был приговорен к смертной казни на электрическом стуле еще в 1983 году за совершение убийства, изнасилования и кражи. Он стал самым долгоживущим заключенным в камере смертников в истории штата, пишет Mirror.

Однако приговор так и не был приведен в исполнение из-за психического состояния осужденного. Суд постановил, что казнить заключенного нельзя, поскольку он не был вменяем. При этом власти не имели права принуждать его принимать лекарства для улучшения психического здоровья.

Несмотря на это, смертный приговор в отношении Синглтона формально оставался в силе. Юстиция рассчитывала, что со временем развитие психиатрии и появление новых препаратов позволят привести его в состояние, при котором казнь станет возможной, но этого так и не произошло.

