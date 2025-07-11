«Отталкивает людей от РПЦ»: депутат Госдумы Нина Останина предложила лишить протоиерея Андрея Ткачева сана

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила лишить сана протоиерея Андрея Ткачева за его резкие высказывания в отношении женщин. Ее мнение приводит «Говорит Москва».

По мнению парламентария, противоречивые высказывания священнослужителя, в частности, о женщинах отталкивает людей от РПЦ.

«Можно ли считать священника Ткачева лидером общественного мнения в светском государстве? Ну пусть он дает оценку прихожанкам, которые пришли в тот приход, где он служит. Если ему не нравятся прихожанки, они просто перестанут к нему приходить. Равно и остальных он оттолкнет от РПЦ», — заявила Нина Александровна.

Напомним, что недавно протоиерей Ткачев назвал женщин «дохлыми и трусливыми бабами». В связи с этим депутат считает, что настала пора избавляться от такого рода пропагандистов.

«Впору задуматься высшим церковным чинам и лишить его сана, потому что он явно не отражает мнение русской православной церкви. Не хотелось бы, чтобы лицом РПЦ был протоиерей Ткачев», — считает Останина.

По ее мнению, лишение священника сана положительно скажется на образе Русской православной церкви, у которой всегда было «доброе лицо».

Ранее мы писали о том, как депутат Останина прокомментировала предложение президента о тренде на большую традиционную семью.