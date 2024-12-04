«Отстаньте от моей яхты!»: священник заявил, что служители церкви имеют право жить богато

Помощник управляющего Новосибирской епархией Александр Сахненко заявил, что служители церкви имеют право жить богато. В эфире телеканала «Союз» священник привел в пример слухи вокруг «яхты патриарха».

«Каждый раз, когда люди начинают кричать про яхту патриарха и возмущаться, почему на ней катаются, я говорю: "Отстаньте от моей яхты! Это и моя яхта тоже, и яхта Митрополита Никодима, и яхта батюшки Василия из села"» – высказался Сахненко.

Служитель церкви подчеркнул, что сначала нужно доказать, кому именно принадлежит судно. В том случае, если транспорт связан с РПЦ, то в этом нет ничего плохого.

«Я не вижу ничего плохого в том, чтобы мой святейший патриарх пару раз в месяц в хорошие дни катался на яхте и отдыхал на свежем воздухе», – добавил мужчина.

Ранее мы писали о том, что прокуратура заинтересовалась прихожанкой, которая пять лет преследует семью священника в Подмосковье. Сначала женщина пыталась соблазнить батюшку, потом стала предлагать себя его сыну. В итоге перешла к угрозам всем членам семьи.