Отец убил ножом родного сына из-за компьютера: как распознать игромана

Отец убил ножом родного сына из-за компьютерной игры. Психолог Лариса Никитина в беседе с 360.ru объяснила, как распознать в близком человеке игромана и что делать в такой ситуации.

В Свердловской области суд приговорил отца к ограничению свободы за убийство собственного 29-летнего сына. Конфликт вспыхнул ночью, когда сын-игроман, увлеченный виртуальными «танками», громко кричал и мешал спать. На замечание отца он ответил агрессией и избил его. Во время драки отец, увидев, что сын схватил нож, нанес ему смертельные удары первым, что суд расценил как превышение самообороны.

По словам психотерапевта Ларисы Никитиной, в этой трагической ситуации время было упущено. Ведь 29 лет — это взрослый мужчина, и по закону его нельзя насильно положить лечиться. Специалист отмечает, что родственники устали от многолетней зависимости и сами нуждались в помощи.

Как распознать игромана: признаки зависимости

Клинический психолог Ирина Пирогова и психотерапевт Лариса Никитина называют основные признаки игровой зависимости:

Постоянная игра, которая занимает все больше времени.

Пренебрежение личной гигиеной и внешним видом.

Невозможность остановиться или переключиться.

Эмоциональная нестабильность: злость, раздражительность, агрессия.

Неадекватная реакция на ограничение игры.

«Если забрать гаджет у здорового ребенка, он переключится на другой вид деятельности, практически не расстраиваясь», — поясняет Никитина. У зависимого же реакция иная: «Он не понимает, что делает: швыряет стулья, бьет стены... Это стадия, когда поздно обращаться к специалисту».

Можно ли вылечить игроманию?

Лечение возможно, но требует много времени и усилий, включая психотерапию и, в некоторых случаях, медикаменты. Ключевая роль отводится родителям: они должны первыми измениться и показать ребенку ценность реального мира.

«Воспитание — это труд, потому что дети требуют много внимания. Сейчас же мамы и папы предпочитают дать малышу гаджет и заниматься своими делами. Потом это выливается в зависимости», — отмечает Никитина.

Важно с детства выстраивать контакт с ребенком, разговаривать с ним, окружать теплом и заботой, чтобы он чувствовал себя ценным не только в виртуальном мире.

Как предотвратить зависимость?

Контролировать и ограничивать время за играми.

Найти ребенку хобби, записать в секции.

Создать многогранный мир увлечений, оставляющий меньше времени на онлайн-забавы.

Больше общаться, делиться чувствами и слушать ребенка.

Главный вывод экспертов: проблему игромании проще предотвратить, чем лечить, и основа профилактики — это внимание и здоровые отношения в семье.

Ранее мы писали о том, что российский школьник выстрелил в пенсионерку, помешавшую играть в компьютер