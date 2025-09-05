Отец убил ножом родного сына из-за компьютера: как распознать игромана
Отец убил ножом родного сына из-за компьютерной игры. Психолог Лариса Никитина в беседе с 360.ru объяснила, как распознать в близком человеке игромана и что делать в такой ситуации.
В Свердловской области суд приговорил отца к ограничению свободы за убийство собственного 29-летнего сына. Конфликт вспыхнул ночью, когда сын-игроман, увлеченный виртуальными «танками», громко кричал и мешал спать. На замечание отца он ответил агрессией и избил его. Во время драки отец, увидев, что сын схватил нож, нанес ему смертельные удары первым, что суд расценил как превышение самообороны.
По словам психотерапевта Ларисы Никитиной, в этой трагической ситуации время было упущено. Ведь 29 лет — это взрослый мужчина, и по закону его нельзя насильно положить лечиться. Специалист отмечает, что родственники устали от многолетней зависимости и сами нуждались в помощи.
Как распознать игромана: признаки зависимости
Клинический психолог Ирина Пирогова и психотерапевт Лариса Никитина называют основные признаки игровой зависимости:
- Постоянная игра, которая занимает все больше времени.
- Пренебрежение личной гигиеной и внешним видом.
- Невозможность остановиться или переключиться.
- Эмоциональная нестабильность: злость, раздражительность, агрессия.
- Неадекватная реакция на ограничение игры.
«Если забрать гаджет у здорового ребенка, он переключится на другой вид деятельности, практически не расстраиваясь», — поясняет Никитина. У зависимого же реакция иная: «Он не понимает, что делает: швыряет стулья, бьет стены... Это стадия, когда поздно обращаться к специалисту».
Можно ли вылечить игроманию?
Лечение возможно, но требует много времени и усилий, включая психотерапию и, в некоторых случаях, медикаменты. Ключевая роль отводится родителям: они должны первыми измениться и показать ребенку ценность реального мира.
«Воспитание — это труд, потому что дети требуют много внимания. Сейчас же мамы и папы предпочитают дать малышу гаджет и заниматься своими делами. Потом это выливается в зависимости», — отмечает Никитина.
Важно с детства выстраивать контакт с ребенком, разговаривать с ним, окружать теплом и заботой, чтобы он чувствовал себя ценным не только в виртуальном мире.
Как предотвратить зависимость?
- Контролировать и ограничивать время за играми.
- Найти ребенку хобби, записать в секции.
- Создать многогранный мир увлечений, оставляющий меньше времени на онлайн-забавы.
- Больше общаться, делиться чувствами и слушать ребенка.
Главный вывод экспертов: проблему игромании проще предотвратить, чем лечить, и основа профилактики — это внимание и здоровые отношения в семье.
