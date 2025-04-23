Отец находится в зоне боевых действий: мать бросила детей участника СВО

Жительница Дагестана, чей муж сейчас находится в зоне спецоперации, бросила двух несовершеннолетних сыновей. Об этом написал Telegram-канал «Тут Дагестан | Новости Дагестана».

По информации журналистов, женщина воспитывала двух мальчиков 2 и 3 ле. Ее муж сейчас находится в зоне боевых действий. Известно ли ему о случившемся, пока сообщается.

Мать несовершеннолетних, бросив их, отправилась в город Нефтекумск Ставропольского края. Пока что мальчики будут находиться в детском доме Хасавюрта. Они будут там до тех пор, пока их не согласятся забрать родственники. От официальных органов власти комментариев по случившемуся еще не поступало.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области с наследников погибшего на СВО военнослужащего потребовали 256 тысяч рублей. К ним наведались коллекторы.