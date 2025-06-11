Оставила включенным в сеть на 18 часов: женщина лишилась дома из-за робота-пылесоса

У британки сгорел дом из-за включенного в сеть на 18 часов робота-пылесоса. Женщина в этот момент находилась на работе.

Подробности происшествия сообщает The Sun.

9 июня соседка 36-летней женщины сообщила пожарным о возгорании. Известно, что на момент случившегося в доме находились три собаки – животные оказались заперты внутри.

Огонь повредил все комнаты в доме, кроме кухни. Британка осталась без крова и вынуждена перебраться во временное жилье.

Псов удалось спасти из горящего дома – две из них были черными от сажи. Женщина отдала животных другу, так как держать их во временном жилье нельзя.

«Я оставила пылесос включенным в розетку после уборки накануне вечером. Я была на работе, мне позвонила соседка и сказала, что мой дом горит, она вызвала пожарных», - поделилась женщина.

На восстановление мебели и ремонт нужны тысячи долларов. После случившегося женщина призвала всех отключать прибор от сети во избежание подобных ситуаций.

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