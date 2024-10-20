Остановился в развитии на уровне 10-13 лет: мужчина ночами напролет общался с юной дочкой экс-депутата

Суд отправил на лечение в психбольницу мужчину, который общался по ночам с дочкой бывшего депутата Романа Худякова. Как выяснилось, россиянин остановился в развитии на уровне подростка 10-13 лет, передает Telegram-канал Baza.

Бывший народный избранник забил тревогу и обратился в полицию, когда узнал, что его несовершеннолетней дочери каждую ночь звонит неизвестный мужчина. Один раз он сам взял трубку, а потом захотел найти «педофила».

После этого стало известно, что звонивший девочке россиянин инвалид. Он увидел на аватарке школьницы женщину и подумал, что общается с ней. При этом в жизни мужчина не пристает к девушкам и даже не может с ними познакомиться.

В итоге медицинская экспертиза доказала, что россиянин не склонен к педофилии и не имеет сексуальных расстройств. Он оказался в психбольнице, где сейчас лежит и не понимает, почему там находится.

Ранее на Сахалине из психиатрической больницы сбежал педофил-рецидивист. Он прихватил с собой ножницы.