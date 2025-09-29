Остались жены и дети: три родных брата из Бурятии погибли на СВО за один год

Во время исполнения воинского долга в зоне спецоперации погибли трое россиян, которые приходятся друг другу родными братьями. Все три смерти произошли в один год, передает Telegram-канал Осторожно, новости.

По информации журналистов, 30 сентября должны состояться похороны мужчины, который заключил контракт в 2024 году и через какое-то время исчез. Знакомые россиянина заявили, что сначала он был признан пропавшим без вести, а потом уже определен как погибший. Смерть настигла бойца 20 января 2025 года.

Второй брат, как выяснилось, тоже ушел на СВО и погиб в феврале 2025 года. Он служил мичманом на подводной лодке. Третий брат подписал контракт еще в 2022 году и служил парашютистом-пожарным. Он дважды попадал в госпиталь, где в итоге и умер от тяжелых ранений. Его похороны прошли 9 сентября.

Трое братьев родом из Бурятии, однако в будущем жизнь их раскидала по разным уголкам страны. У погибших мужчин остались жены и дети.

Ранее сообщалось, что мать троих детей отправилась на СВО за мужем. Женщина служит радиосвязистом.