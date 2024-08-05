Осталась с жуткими шрамами и кредитом в 570 тысяч: хирург изуродовал грудь москвичке

Жительница Москвы подала в суд на пластического хирурга, который отказался ей возвращать деньги за неудачную операцию. Специалист уже имел проблемы с законом. Так, в 2011 году умерла его 28-летняя пациентка от передозировки лидокаином, передает Life.ru.

Чтобы сделать послеродовую операцию, москвичка взяла кредит в 570 тысяч рублей на 9 лет. Женщине надо было подправить грудь и убрать живот. Операция прошла, но клиентка осталась недовольна результатом. Рубцы жутко болели и не проходили, а жир никуда не ушел.

Врача попросили вернуть деньги, чего он делать, по всей видимости, не собирается. Мужчина заблокировал пациентку и на контакт не идет. Та уже обратилась в суд за возмещением суммы, потраченной на операцию, а также за компенсацией морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Ранее пациенту клиники в Москве повредили мозг. Это произошло во время проведения пластической операции.