«Ославила на всю Россию»: в Саратове 63-летняя учительница надела мусорное ведро ребенку на голову

В Саратове 63-летняя учительница начальных классов с 40-летним стажем работы надела мусорку на голову ребенка, который отказался выплюнуть жевательную резинку. Родители утверждают, что педагог много лет издевается над детьми.

Подробности узнало ИА Регнум.

Случившееся на видео сняли ученики. Педагог требовала, чтобы ребенок выплюнул жвачку, и поднесла ведро. Затем она силой затолкала голову в ведро. Видео инцидента опубликовали в Сети. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Учительницу уволили.

Многодетная мать, чьи дети учатся в лицее, рассказала, что это «нормальное состояние» учителя и ее никто не выводил.

«Она много лет издевается над детьми, унижает, оскорбляет их, буквально доводит. Мой сын боялся в школу идти, потому что там с ней встретится», - рассказала женщина.

По ее словам, в школе сменилось несколько директоров, а педагог продолжает работать – никакие жалобы не приносили результатов. Родители рады, что «наконец-то ее хоть кто-то прижучил».

Она также отметила, что директор «в ужасе» от нарушений учителя.

«Говорит: «Ославила нас на всю Россию», — рассказала родительница.

Ранее сообщалось, что в Люберцах ученик разбил учителю голову молотком. Школьник объяснил, что ему систематически занижали оценки.