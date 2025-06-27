«Осколок влетел в каску ровно»: икона Богородицы спасла бойца в зоне СВО

В зоне Специальной военной операции (СВО) произошел удивительный случай. Маленькая икона Богородицы, вложенная в каску бойца, спасла жизнь водителю Казачьего батальона «Терек». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале подразделения.

Во время выезда на передовую машина бойца попала под атаку FPV-дрона. Осколок пробил каску.

«Осколок влетел в каску ровно в том месте, где с обратной стороны была икона, прогнул ее и остановился на уровне расположения иконочки», – говорится в сообщении.

В батальоне отметили, что все водители традиционно носят в касках небольшие иконы Богородицы.

«Совпадение или случайность? Те воины, которые доверяют свою жизнь Богу, молятся и уповают на Его милость и покров Пресвятой Богородицы, не верят в такие случайности и совпадения», – добавили в Telegram-канале.

Ранее мы писали о том, что курские священники в бронежилетах вывезли икону XIX века из-под обстрелов ВСУ. Операция по спасению ценной реликвии была организована по благословению архиерея. Как рассказал военный священник, старинная намоленная икона находилась в храме на потенциально опасной территории, но сохранилась в хорошем состоянии.