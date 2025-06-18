Курские священники в бронежилетах вывезли икону XIX века из-под обстрелов ВСУ

Курские священнослужители в бронежилетах спасли икону из-под обстрелов ВСУ. Как сообщил aif.ru протоиерей, военный священник Александр Зинченко, из Ильинского храма в селе Заолешенка Суджанского района была вывезена ростовая икона Ильи Пророка XIX века.

Операция по спасению святыни проводилась по благословению архиерея.

«Владыка обеспокоился судьбой этой иконы, она старинная, намоленная. По его просьбе мы поехали в храм за реликвией. Икона была в удовлетворительном состоянии, повреждений никаких нет», – поделился он.

Как и сопровождавшие их военные, священники были вынуждены надеть бронежилеты и каски. Зинченко отметил, что на данный момент в этом месте относительно тихо, храм остался целым, есть некоторые повреждения.

«Конечно, было слышно, что в отдалении где-то что-то там пролетало, шум был. Мы приехали, быстро забрали икону и уехали», – добавил военный священник.

Ранее мы писали о том, что в храме Иоана Предтечи в селе Махновка, что в Курской области, который ранее осквернили боевики ВСУ, начала мироточить икона Богоматери.