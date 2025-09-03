Осколок лопнувшей бутылки шампанского разрезал глаз женщине 40 лет в Подмосковье

В Подмосковье осколок лопнувшей бутылки шампанского разрезал глаз 40-летней женщине. Врачи 1,5 часа зашивали рану.

Подробности сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Инцидент произошел в Красногорске – рядом с женщиной лопнула бутылка шампанского, осколки разлетелись, а один попал в глаз. Разрез был неправильной формы и достигал 9 мм. Это грозило полной потерей глаза.

Медики провели сложную работу, полтора часа зашивая рану и восстанавливая целостность глаза. Зрение удалось спасти, пациентку уже выписали.

Заведующий офтальмологическим отделением Красногорской больницы Алексей Казбан напомнил, что угрозу представляют даже мельчайшая соринка или ветка. При попадании инородных тел в глаз медик посоветовал обращаться к специалистам.

Ранее сообщалось, что 88-летняя вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко полностью потеряла зрение. Женщина отметила, что ей «что-то подсыпали».