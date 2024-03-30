Новообразование диаметром 45 сантиметров и объемом 40 литров: врачи спасли пациентку с огромной опухолью

Гигантского размера опухоль появилась у женщины, которая оттягивала удаление новообразования из-за страха онкологического заболевания. Под конец ее объем составил 40 литров. Врачи из Великого Новгорода помогли пациентке избавиться от новообразования без осложнений, передает Telegram-канал «Медицинская Россия» со ссылкой на ГОБУЗ «ОКОД».

Россиянка была осведомлена о проблеме в виде опухоли яичника. Однако из-за страха перед операцией и ее последствиями затянула со временем хирургического вмешательства. К моменту оказания помощи диаметр новообразования составлял 45 сантиметров, а объем 40 литров.

В итоге врачам удалось успешно удалить опухоль. Она оказалась доброкачественной. Послеоперационный период у пациентки прошел без осложнений.

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