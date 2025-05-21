Они отошли в магазин: пропавшие в Подмосковье заключенные никуда не сбегали

В Подмосковье пропала пара заключенных. Сначала их объявили беглецами, однако, по данным Telegram-канала Mash, мужчины никуда не сбегали — они отошли в магазин.

По информации журналистов, в поездке из Твери в Москву водитель сделал остановку в районе Химок. Пассажиры вышли на улицу, при этом двое из отлучились в магазин.

Через время автобус уехал. Двоих заключенных не досчитались. Сначала их объявили беглецами, но потом стало известно, что их просто забыли.

Заключенные, оставленные в районе Химок, пришли на место, где их высадили, и стали ждать. Информации о том, забрали мужчин или нет, пока нет.

Ранее сообщалось, что во время отбытия наказания в колонии актер Михаил Ефремов озвучил и записал команды для зарядки заключенных. Он сделал это по просьбе руководства ИК в Белгородской области.