«Она сохранила важные улики»: дневник погибшей девушки помог полицейским выйти на след убийц спустя 23 года

Дневник погибшей жительницы Иркутска помог правоохранителям установить детали случившегося. Спустя 23 года стражи порядка задержали подозреваемых в расправе над девушкой. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Преступление было совершенно в 2001 году. В октябре двое мужчин убили девушку, после чего спрятали ее тело под полом заброшенного здания на Байкальской улице.

В ходе расследования гибели россиянки следователи вышли на ключевого свидетеля из окружения погибшей. Это впоследствии помогло найти подозреваемых в расправе. Один из них уже оказался в колонии. Его приговорили к 16 годам лишения свободы.

«"Сотрудники МВД России "Иркутское" установили ключевого свидетеля из окружения девушки. Она сохранила важные улики – дневник погибшей. Записи позволили установить подозреваемых», — написала Волк.

Ранее сообщалось, что заказчики покушения на Листьева не планировали его убивать. По словам журналиста Евгения Додолева, его хотели припугнуть.