«Он классный»: жена чиновника, устроившего опрос о качестве работы только с положительными оценками, защитила его

Жена главы Чунского района защитила мужа, который попросил оценить свою работу. Об этом сообщает ИА Регнум.

Накануне в Сети появился опрос, размещенный в Telegram-канале администрации Чунского района Иркутской области. Власти попросили оценить работу мэра Николая Хрычева, однако в опросе были только положительные варианты ответа: супер, отлично и хорошо.

Журналистам удалось связаться с супругой мэра, однако она поддержала мужа, заявив, что не представляет, чтобы кто-то писал про ее мужа плохо.

«Он с каждым жителем виделся и встречался. Он очень классный. Он продвигал спорт. До него район был просто унылым и сильно пьющим. А сейчас всё иначе. Поэтому только ОТЛИЧНО, СУПЕР и ХОРОШО. Четвёртого нет», — рассказала она.

На момент написания новости пост с опросом из официального Telegram-канала администрации был удален.

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