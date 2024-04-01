«Он классный»: жена чиновника, устроившего опрос о качестве работы только с положительными оценками, защитила его
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Жена главы Чунского района защитила мужа, который попросил оценить свою работу. Об этом сообщает ИА Регнум.
Накануне в Сети появился опрос, размещенный в Telegram-канале администрации Чунского района Иркутской области. Власти попросили оценить работу мэра Николая Хрычева, однако в опросе были только положительные варианты ответа: супер, отлично и хорошо.
Журналистам удалось связаться с супругой мэра, однако она поддержала мужа, заявив, что не представляет, чтобы кто-то писал про ее мужа плохо.
«Он с каждым жителем виделся и встречался. Он очень классный. Он продвигал спорт. До него район был просто унылым и сильно пьющим. А сейчас всё иначе. Поэтому только ОТЛИЧНО, СУПЕР и ХОРОШО. Четвёртого нет», — рассказала она.
На момент написания новости пост с опросом из официального Telegram-канала администрации был удален.
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