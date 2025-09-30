Олигархам предлагают купить бомж-тур за 200 тысяч рублей: автор объяснил смысл

В Тюмени появилась необычная услуга для олигархов. Состоятельным людям предлагают купить бомж-тур, чтобы почувствовать себя бездомным. Организатор мероприятия Федор Цветков рассказал в беседе с URA.RU, сколько стоит «путешествие» и зачем это нужно.

Мужчина объяснил, что для участников разработан детальный план мероприятий на все три дня. Стоимость – 200 тысяч рублей.

«Состоятельные и успешные люди будут полностью погружены в атмосферу жизни бездомных. Будет и сценарий, и актеры, но атмосфера и обстоятельства — настоящие. Обязательными пунктами станут поиск так называемой бомжатской одежды в мусорных баках и душевный разговор с настоящим бездомным», — пояснил организатор.

Цветков отметил, что интерес к участию уже проявили два чиновника из Ханты-Мансийского автономного округа и один из Тюмени. Сейчас ведется подготовка договоров, которые будут включать пункт о неразглашении информации.

Организатор подчеркнул, что главной целью тура является борьба с коррупцией. По его замыслу, трехдневное погружение в жизнь бездомного должно помочь чиновникам осознать, что для счастья не требуется большого количества материальных благ. Все туры будут сопровождаться фото и видеосъемкой, а в дальнейшем планируется создание документального фильма.

Ранее мы писали о том, что Госдуме предложили законопроект по борьбе с бездомностью.