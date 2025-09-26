Дать оружие для охоты на голубей и впускать в квартиры: Госдуме предложили законопроект по борьбе с бездомностью

В Госдуму обратились с концепцией законопроекта по решению вопроса бездомности. Движение «Бездомная Россия» предложило обязать россиян впускать людей без жилья в свои пустые квартиры, а также раздать им оружие для охоты на голубей. Документ оказался в распоряжении сайта «Страсти».

Общественники считают, что государство должно помогать бездомным. Так, по их мнению, необходимо сделать так, чтобы люди ночевали не на улице, а в свободных номерах отеля.

«Бизнес должен быть социально ответственным», — отметили представители движения.

Также, как пишут лидеры организации, бездомные могут ночевать в пустующих квартирах россиян. В концепции сказано, что, если у собственника не одна недвижимость, он может впускать бездомных в свободные апартаменты.

«Собственник ничего не теряет, но и вносит большой вклад в общее дело», — считают общественники.

Одним из пунктов в законопроекте является разрешение на охоту на голубей для бездомных. Для этого, как пишут представители организации, нужно «снабдить необходимым пневматическим оружием».

«Голуби — разносчики инфекций и в то же время летающий продовольственный резерв мегаполиса. От этого выиграют все», — сказано в документе.

Кроме того, депутатам Госдумы предложили раздать бездомным книгу «Бездомные девяностые» для того, чтобы они «знали свои корни». По мнению представителей «Бездомной России», это поможет сделать страну лучше и улучшит положение людей без жилья.

