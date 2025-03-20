Олеся Малибу рассказала, как ее изнасиловали несколько человек и оставили в лесу
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Модель Олеся Малибу прокомментировала происшествие с Марией Ковальчук, найденной на обочине в Дубае с переломами рук, ног и позвоночника. Девушка рассказала, что сама попадала в похожие ситуации. Однажды ее изнасиловали несколько человек на даче, избили и оставили в лесу.
Об этом она сообщила NEWS.ru.
По словам Малибу, мужчина, с которым она была знакома, отвез на дачу к друзьям.
«Думала, сейчас я там отдохну, они мне все заплатят деньги. И что? Он меня туда привез. Они меня все изнасиловали, избили, отобрали телефоны, деньги, потом просто вывезли в Подмосковье, оставили в лесу и уехали», - поделилась Малибу.
Девушку оставили с тысячей рублей в кармане. На эти деньги она добралась до дома. Когда именно все произошло, Олеся не уточнила.
По поводу ситуации Ковальчук модель говорит, что «девушке просто не повезло». Она отметила, что безопасности в такого рода деятельности нет и важно понимать: никто не спасет.
Ранее сообщалось, что искалеченную девушку нашли в Дубае 19 марта. Она была в критическом состоянии, перенесла четыре операции.