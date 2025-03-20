Олеся Малибу рассказала, как ее изнасиловали несколько человек и оставили в лесу

Модель Олеся Малибу прокомментировала происшествие с Марией Ковальчук, найденной на обочине в Дубае с переломами рук, ног и позвоночника. Девушка рассказала, что сама попадала в похожие ситуации. Однажды ее изнасиловали несколько человек на даче, избили и оставили в лесу.

Об этом она сообщила NEWS.ru.

По словам Малибу, мужчина, с которым она была знакома, отвез на дачу к друзьям.

«Думала, сейчас я там отдохну, они мне все заплатят деньги. И что? Он меня туда привез. Они меня все изнасиловали, избили, отобрали телефоны, деньги, потом просто вывезли в Подмосковье, оставили в лесу и уехали», - поделилась Малибу.

Девушку оставили с тысячей рублей в кармане. На эти деньги она добралась до дома. Когда именно все произошло, Олеся не уточнила.

По поводу ситуации Ковальчук модель говорит, что «девушке просто не повезло». Она отметила, что безопасности в такого рода деятельности нет и важно понимать: никто не спасет.

Ранее сообщалось, что искалеченную девушку нашли в Дубае 19 марта. Она была в критическом состоянии, перенесла четыре операции.