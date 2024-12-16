Однажды она позвонила ему 81 раз за день: сотрудница полиции влюбилась в преступника

Любовное приключение обернулось для сотрудницы полиции в Великобритании заключением. Женщина полюбила преступника и стала помогать ему, сообщает BBC News.

По данным СМИ, пара познакомилась в Сети. Когда мужчина узнал, что его возлюбленная работает в полиции, то прекратил общение. Однако вскоре женщина сумела убедить заключенного, что ей можно доверять.

Так, сотрудница правоохранительных органов нередко злоупотребляла своим положением и просматривала базы данных. Затем она делилась этой информацией с преступником.

Их отношения продолжались несколько лет до поры, пока связь не раскрыли. Женщина попыталась убедить коллег, что преступник ей манипулировал, но прокололась. Стало известно, что в один из дней сотрудница полиции сама набрала возлюбленного 81 раз. За помощь преступника британка отправилась в колонию на 4 года.

Ранее в США американец погиб при игре в прятки с возлюбленной. Они решили опробовать одну идею.