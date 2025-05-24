Одна из пострадавших — узница концлагеря: в Москве появился новый вид мошенничества в период жары

Мужчины, представляющиеся чистильщиками вентиляции и кондиционеров, ходят по квартирам, навязывают услуги пенсионерам и требуют десятки тысяч рублей, передает Telegram-канал Mash. В выходные на столицу обрушилась жара.

Одной из жертв мошенников стала жительница Выхино. К ней пришли некие «специалисты» и рассказали об обязательной чистке вентиляции за свой счет. Якобы за этим стоял указ Правительства Москвы.

Сначала они попросили за работу 8 тысяч рублей, а потом цена выросла до 16. Когда женщина попросила чек, то рабочие стали ей угрожать. Позже москвичка узнала, что ее обманули.

Еще одной жертвой мошенников стала узница концлагеря. Однако на моменте оплаты женщине удалось спугнуть «чистильщиков». Они ретировались, когда услышали про полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули ведущую солистку московского театра имени Натальи Сац. Она перевела злоумышленникам 3 млн рублей.