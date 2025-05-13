Очнувшийся в морге после выстрела танка российский боец снова отправился на СВО

Очнувшийся в морге после выстрела танка боец Игорь с позывным Катунь прошел долгий период восстановления и решил снова вернуться на СВО. Мужчина рассказал, что не представляет себя без службы.

В 2024 году бригада под командованием Катуни попала под обстрел ВСУ. Снаряд от танка попал в стену дома, где укрывался боец. Когда пострадавшего доставили в госпиталь, у него остановилось сердце. Врач констатировал смерть и отправил Игоря в морг в черном мешке. Внезапно он очнулся, напугав сотрудников морга. Позже выяснилось, что, скорее всего, мужчина пережил клиническую смерть.

На протяжении года Игорь проходил реабилитацию. О пробуждении в морге он уже практически не вспоминает и считает, что судьба дала ему шанс выжить. Теперь боец снова настроен пойти на передовую.

«Главное, как человек себя настраивает, его желание и стремление. Я себя вне службы не представляю. Гражданская жизнь – не моя история», - рассказал он Kp.ru.

Решение Игоря о возвращении на СВО далось непросто близким, но со временем они смирились. У бойца есть жена и двухлетняя дочь.

Пока мужчина добирается до места назначения и надеется, что его снова распределят в бригаду, где он служил ранее.

Ранее российский боец выжил после удара дрона ВСУ. При столкновении с мужчиной устройство не взорвалось.