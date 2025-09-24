«Очки наденьте!»: покорившая соцсети незрячая модель ответила хейтерам

Ролик с незрячей моделью Мариной Незнамовой набрал тысячи просмотров в Сети. У россиянки появилось много поклонников, но нашлись и хейтеры, которые обвинили ее в симуляции своего состояния. В разговоре с сайтом «Страсти» Марина развеяла стереотипы о людях, лишенных зрения.

Марина полностью лишилась зрения после серьезной аварии. Ее муж Виктор сохранил способность видеть на 1%. Пара не унывает и живет полноценной жизнью, за что получает в свой адрес критику.

«В повседневной жизни мы регулярно сталкиваемся со стереотипами. Заходишь в магазин, просишь помочь найти товар, а в ответ слышишь: „Очки наденьте!“ или „А как вы сюда дошли?“. Будто мы должны быть сгорбленными, в чёрных очках и плохой одежде, как кот Базилио и лиса Алиса, и уж точно не можем сами быть покупателями. Но это наш выбор — жить ярко и уверенно», — говорит россиянка.

По словам женщины, далеко не все незрячие ходят солнцезащитных очках. Они необходимы только для защиты зрачка на солнце.

