Найти свет и красоту в кромешной тьме: как незрячая россиянка учится в школе моделей

39-летняя Марина Незнамова из Кирова девять лет назад проснулась в кромешной темноте. После серьезного ДТП россиянка лишилась полностью зрения, но не сдалась и постепенно начала адаптироваться к своему состоянию. Казалось бы, трагедия полностью лишит ее радости жизни, но в незрячем мире неожиданно для женщины открылись новые возможности. Она встретила свою любовь, нашла близких по духу друзей и вспомнила про мечту детства — стать моделью. К этой цели Марина идет не как по темному туннелю, а с высоко поднятой головой и уверенной походкой, не скрывая свой взгляд за очками. Она потеряла зрение, но не возможность творить, создавать, мечтать и вдохновлять своим примером других людей. В интервью сайту «Страсти» Марина рассказала о занятиях в модельной школе и планах написать книгу о своей жизни.

Год страха и полнейшей депрессии

Моя жизнь разделилась на «до» и «после» девять лет назад. Я не помню самого момента аварии — очнулась уже в реанимации, не понимая, что со мной происходит. Первое, что я ощутила — полную, абсолютную темноту. Когда я задала вопрос: «Почему нет света?», врачи тактично промолчали. И лишь позднее мне сказали, что, скорее всего, я потеряла зрение. В офтальмологии подтвердился диагноз: «атрофия зрительного нерва». Никто в мире не делает операции по этому заболеванию, и доктора сразу сказали, что мне придется учиться жить заново.

Врачи посоветовали мне оформить инвалидность, но я не хотела принимать реальность. Я была убеждена, что должна поправиться. Мы с родными объездили несколько городов в поисках чуда, но всё было безуспешно. Это был год страха и полнейшей депрессии. Только врач из Уфы немного мне помог, и среди кромешной тьмы я увидела хотя бы мерцание.

Первое время мне казалось, что все кончено. Я была в отчаянии. Друзья поддерживали, но у каждого своя жизнь — дети, семьи, и я осталась практически один на один с тишиной и темнотой.

Любовь сквозь 10 полиэтиленовых пакетов

И тогда мне пришлось адаптироваться к новой реальности. Я узнала, что есть целые сообщества незрячих людей. В Уфе я познакомилась с ребятами, которые открыли для меня современные технологии: «говорящие программы», голосовые чаты в мессенджерах, навигаторы. Это спасло меня.

Именно в таком чате я познакомилась с будущим супругом Виктором, и после этого моя жизнь заиграла совершенно другими красками. Его история была похожа на мою: он тоже терял зрение из-за мутации нерва, но ему удалось сохранить около 1% — он видит мир, как сквозь десять полиэтиленовых пакетов. Мы поддержали друг друга. Сначала мы общались по телефону, потом встретились и почувствовали, что хотим остаться вместе навсегда. Так началась наша новая жизнь вместе. Спустя время мы переехали из Кирова в Сочи, а год назад — в Москву. В тот момент я наконец-то перестала быть одинокой — у меня появился тот мир любви, который я искала всегда.