Найти свет и красоту в кромешной тьме: как незрячая россиянка учится в школе моделей
© Фото: Алена Токарева
39-летняя Марина Незнамова из Кирова девять лет назад проснулась в кромешной темноте. После серьезного ДТП россиянка лишилась полностью зрения, но не сдалась и постепенно начала адаптироваться к своему состоянию. Казалось бы, трагедия полностью лишит ее радости жизни, но в незрячем мире неожиданно для женщины открылись новые возможности. Она встретила свою любовь, нашла близких по духу друзей и вспомнила про мечту детства — стать моделью. К этой цели Марина идет не как по темному туннелю, а с высоко поднятой головой и уверенной походкой, не скрывая свой взгляд за очками. Она потеряла зрение, но не возможность творить, создавать, мечтать и вдохновлять своим примером других людей. В интервью сайту «Страсти» Марина рассказала о занятиях в модельной школе и планах написать книгу о своей жизни.
Год страха и полнейшей депрессии
Моя жизнь разделилась на «до» и «после» девять лет назад. Я не помню самого момента аварии — очнулась уже в реанимации, не понимая, что со мной происходит. Первое, что я ощутила — полную, абсолютную темноту. Когда я задала вопрос: «Почему нет света?», врачи тактично промолчали. И лишь позднее мне сказали, что, скорее всего, я потеряла зрение. В офтальмологии подтвердился диагноз: «атрофия зрительного нерва». Никто в мире не делает операции по этому заболеванию, и доктора сразу сказали, что мне придется учиться жить заново.
Врачи посоветовали мне оформить инвалидность, но я не хотела принимать реальность. Я была убеждена, что должна поправиться. Мы с родными объездили несколько городов в поисках чуда, но всё было безуспешно. Это был год страха и полнейшей депрессии. Только врач из Уфы немного мне помог, и среди кромешной тьмы я увидела хотя бы мерцание.
Первое время мне казалось, что все кончено. Я была в отчаянии. Друзья поддерживали, но у каждого своя жизнь — дети, семьи, и я осталась практически один на один с тишиной и темнотой.
Любовь сквозь 10 полиэтиленовых пакетов
И тогда мне пришлось адаптироваться к новой реальности. Я узнала, что есть целые сообщества незрячих людей. В Уфе я познакомилась с ребятами, которые открыли для меня современные технологии: «говорящие программы», голосовые чаты в мессенджерах, навигаторы. Это спасло меня.
Именно в таком чате я познакомилась с будущим супругом Виктором, и после этого моя жизнь заиграла совершенно другими красками. Его история была похожа на мою: он тоже терял зрение из-за мутации нерва, но ему удалось сохранить около 1% — он видит мир, как сквозь десять полиэтиленовых пакетов. Мы поддержали друг друга. Сначала мы общались по телефону, потом встретились и почувствовали, что хотим остаться вместе навсегда. Так началась наша новая жизнь вместе. Спустя время мы переехали из Кирова в Сочи, а год назад — в Москву. В тот момент я наконец-то перестала быть одинокой — у меня появился тот мир любви, который я искала всегда.
Расправила плечи
Раньше я хотела построить карьеру в сфере моды: занималась хореографией, рисовала эскизы одежды. После потери зрения я похоронила эту мечту, решив, что осуществить ее невозможно. Но супруг убедил меня попробовать и вселил уверенность. Мы обратились в несколько агентств, но везде получали отказ. Я решила, что забыть про это, жить дальше и искать себя в чем-то другом.
Однажды в Интернете Виктору подвернулась модельная школа, которая находится в Москве. Мы договорились о встрече с ее основателем Екатериной Мамаевой, долго беседовали лично и спустя несколько дней Екатерина позвонила и пригласила меня на первое занятие. Во время него я узнала, что буду изучать еще и ораторское мастерство с преподавателем Евгенией Кукушкиной. Честно, давно мечтала поработать над речью, и все сложилось само собой.
Меня очень вдохновили индивидуальные занятия с педагогом по дефиле Светланой Акоповой — потрясающей девушкой с солнечной энергетикой. Она смогла объяснить и показать незрячему человеку, как правильно держать осанку, как чувствовать свое тело в пространстве и как идти по подиуму, не боясь упасть. Благодаря нашей совместной работе, у меня изменилась не только походка, но и самочувствие. Я расправила плечи и почувствовала, будто у меня крылья за спиной.
И в конце августа после нескольких занятий настал день моей первой профессиональной фотосессии. Это был невероятный опыт: макияж и образы от Светланы Шеховцовой, работа со знаменитым фотографом Аленой Токаревой. Я концентрировалась на щелчке фотоаппарата, вспоминая все, чему меня научили, чувствовала себя уверенно и красиво. Это был день, после которого я ночью не могла уснуть от счастья. Я плакала, но это были слёзы победы над собой и обстоятельствами.
«Вы не похожи на слепых»
Ролик с моей фотосессией набрал более 10 тысяч просмотров в Сети. Честно, такого интереса от людей я не ожидала. Встречались там и негативные комментарии, но мы к ним уже привыкли. Мы с супругом ведем блог и регулярно сталкиваемся с хейтом. Всегда найдутся те, кто считает, что незрячий человек должен «знать своё место» — сидеть дома и просить милостыню, а не фотографироваться и мечтать о подиуме. Но у меня есть цель, и я к ней иду.
В повседневной жизни мы регулярно сталкиваемся со стереотипами. Заходишь в магазин, просишь помочь найти товар, а в ответ слышишь: «Очки наденьте!» или «А как вы сюда дошли?». Будто мы должны быть сгорбленными, в чёрных очках и плохой одежде, как кот Базилио и лиса Алиса, и уж точно не можем сами быть покупателями. Но это наш выбор — жить ярко и уверенно.
Это стереотип, что незрячие должны ходить в очках. Конечно, на солнце они необходимы для защиты, но в целом я не совершенно не стесняюсь ходить без них в помещении. Мне так удобно.
Виктор видит все же лучше, чем я, и помогает мне ориентироваться на улице. Он хорошо запоминает дорогу по бордюрам. Сильно нам облегчают жизнь технологии: навигаторы, которые говорят, сколько шагов осталось до нужного места, голосовые помощники, смарт-колонки. Уборку делаю наощупь, «до скрипа», а готовлю в специальной мультиварке — ее запускаю через приложение в телефоне.
Иногда меня спрашивают, как я выкладываю фото в соцсети и узнаю, сколько под ним лайков? Здесь помогают специальные голосовые помощники — эта функция встроена и запускается при помощи кнопки. Проводишь пальцем по экрану, и она озвучивает все, что есть на нем — ярлыки, сообщения. Кроме того, в каждом смартфоне есть кнопка голосового ввода: я говорю, и мои слова становятся текстом.
Когда я получаю готовые фотографии, я «смотрю» на них с помощью специальных программ. Они описывают образ: «девушка со светлыми волосами в чёрном платье и красных туфлях». И я «дорисовываю» его в своём воображении. Конечно, бывают женские переживания: «А всё ли получилось хорошо?» Но я научилась отпускать эти мысли. Я люблю делиться своими снимками, чтобы ломать стереотипы о незрячих людях.
Научилась «видеть» людей сердцем
Потеря зрения перевернула мое мировоззрение на 180 градусов. После аварии в душе я практически умирала, все надежды исчезли, наступило полное отчаяние. И вот даже если бы сейчас Господь спустился, и сказал мне: «Хочешь обратно? Я верну тебе время, и ты окажешься обратно в том мире, где была зрячей. Я бы сказала: «Нет».
В зрячем мире я была очень одинока. Шла по улице среди людей и чувствовала пустоту. Постоянно искала свое отражение в зеркалах, которых у меня всегда было очень много, но не могла найти себя внутри. После аварии я открыла для себя новый мир. Мне часто говорили, что я больше не увижу солнца, моря, закатов. Я всегда на это отвечаю: «Я могу их представить, у меня есть воображение». Я научилась «видеть» людей сердцем — чувствовать их настроение по голосу, интонации, дыханию. Я перестала быть одинокой и обрела ту самую любовь и поддержку, которую так долго искала.
Когда я только попала в незрячий мир, мне предлагали довольно стандартный набор: сидеть дома, слушать аудиокниги, поехать в реабилитационный центр, где учат плести корзинки или осваивать профессию массажиста. Это хорошие и нужные пути, но мою душу тянуло к чему-то другому — к искусству, красоте. Даже без зрения я понимаю, как важно делать мир вокруг себя прекраснее и добрее. Мы не должны закрываться, как улитки в раковине, в четырёх стенах. Мы должны приносить пользу, заниматься тем, что любишь, что зажигает изнутри. Только тогда ты по-настоящему счастлив. И сейчас я ощущаю себя самым счастливым человеком — это чувство внутренней свободы и самореализации не сравнить ни с чем.
Моя главная мечта — это создание проектов для людей с ограниченными возможностями. Я сама прошла через отчаяние и прекрасно понимаю, как важно быть нужным, реализованным. Я хочу, чтобы у них тоже была возможность показать свою красоту и талант. Чтобы мир увидел, что мы можем больше, чем от него ожидают.
Руководитель модельной школы честно сказала мне — я не смогу стать профессиональной моделью, как бы этого хотела в моем понимании. Но занятия в модельной школе дадут мне гораздо больше необходимых навыков для жизни и дальнейшей реализации. С каждым днем я становлюсь лучше, вдохновляю других людей, заряжаюсь энергией, которую мне необходима для создания нового проекта. Приоткрою завесу тайны: я хочу написать книгу под псевдонимом Незрячая. Думаю, это именно то, в чем мне получится реализоваться в профессиональном плане. Но подробности пока рассказывать не буду — это уже другая история.