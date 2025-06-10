«Очень расстроились и ушли»: в Москве полицейские караулили призывника у здания суда, но встретили лишь адвоката

Стражи порядка караулили призывника у здания суда, где проходило заседание об оспаривании решения призывной комиссии, передает Telegram-канал Осторожно, Москва. Адвокат молодого человека в беседе с журналистами предположил, что его клиента, возможно, хотели сразу же отправить в армию.

Полиция заметили возле здания Бабушкинского суда. Правоохранители думали, что на заседание придет сам молодой человек, но в итоге после слушания встретили лишь его защитника. Адвокат рассказал, как это произошло. По его словам, что на самом деле хотели полицейские — остается только догадываться.

«Сам он туда не пошел, вместо него пошли представители. Когда сотрудники полиции узнали, что перед ними не призывник, а адвокат, очень расстроились и ушли. Что они там делали, почему ждали у входа — остается только догадываться», — рассказал юрист.

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