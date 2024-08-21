И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 21 августа 2024, 11:52
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Обычные люди не могут справиться уже четыре дня: священники помогают тушить пожар в Пролетарске

В Пролетарске священники помогают тушить мощный пожар молебным пением .
Обычные люди не могут справиться уже четыре дня: священники помогают тушить пожар в Пролетарске

© Freepik

Мощный пожар охватил территорию Пролетарска в Ростовской области. На тушение возгорания брошены все силы, в том числе в его ликвидации участвуют служители церкви. Они проводят ритуалы рядом с местом, где бушует огонь, передает Telegram-канал Baza.

В Пролетарске вот уже четыре дня горит нефтебаза. Огонь охватил площадь порядка 10 тысяч квадратных метров. С огнем борются при участии двух пожарных поездов, сотен спасателей и десятков единиц специальной техники. Однако пока что пламя не удается погасить.

На помощь спасателям, по данным СМИ, пришли протоиерей и иерей из Волгодонской епархии. Они совершили молебное пение и чтение акафиста неподалёку от места пожара. Кадры их работы появились в Сети.

Ранее в Коломне пенсионерка зажгла свечку в церковный праздник и спалила квартиру. Женщина пострадала при попытке потушить огонь.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Артем Хохлов
Теги:
пожар
церковь