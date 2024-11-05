Обязали оказать услугу: мужчина добился через Верховный суд, чтобы ему сделали маникюр

Уфимец выиграл судебный спор против салона красоты, который отказывал ему в маникюре. Мужчине отказали в услуге, после чего он решил добиться справедливости и стал обращаться во всевозможные инстанции.

По данным Telegram-канал Mash Batash, 25-летний молодой человек решил сделать маникюр в московском салоне. Однако ему отказали. Житель Уфы не растерялся и написал заявление в полицию и Роспотребнадзор.

Кроме того, россиянин обратился в Верховный суд Башкортостана, который встал на сторону истца. Таким образом, салон обязали сделать процедуру парню, а также выплатить ему полторы тысячи рублей компенсации.

Почему уфимцу отказали в предоставлении услуги, не известно. Сам он предполагает, что это могло произойти из-за брата, который работал там и не поладил с начальством.

Ранее в Уфе у девушки начался некроз тканей после похода к «проверенному» косметологу. Она хотела омолодиться и улучшить состояние кожи.